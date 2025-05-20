Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Ukrayna liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

TÜRKİYE'Yİ ARAMADILAR

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Başbakan Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yer aldığı belirtildi.

Görüşmelerde Türkiye'nin yer almaması dikkat çekti.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı. Bu görüşme, Başkan Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile yapacağı duyurulmuş telefon görüşmesi öncesinde istişare amacıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

-Taraflar arasında en kısa sürede bir ateşkese yol açabilecek müzakerelerin hemen başlatılması ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için gerekli koşulların inşa edilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

-Bu bağlamda, Papa'nın görüşmelere Vatikan'da ev sahipliği yapma konusundaki istekliliği olumlu olarak değerlendirildi. İtalya, temasları kolaylaştırmak ve barış için çalışmak adına üzerine düşeni yapmaya hazırdır.