Diplomatik nezaket kurallarının ön planda olması beklenen zirve kapsamında bir araya gelen iki liderin görüşmesi, Trump’ın beklenmedik çıkışıyla farklı bir boyuta taşındı. Görüşme sırasında Al Nahyan’ın oldukça kısık bir ses tonuyla konuşmasını fırsat bilen ABD Başkanı, salondaki diğer katılımcılara dönerek durumu alaycı bir dille eleştirdi.

"Zengin olunca sesini zorlamana gerek kalmaz"

Konuşması duyulmakta güçlük çekilen BAE liderine yönelik mikrofonu adeta bir mizah aracına dönüştüren Trump, salondakilere hitaben, "Bunun sesini duyan var mı?" diye sordu. Ardından, Al Nahyan’ın ekonomik gücüne atıfta bulunarak, "Ama bu kadar zengin olduğunda sesini hiç zorlamana gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Kameralar o anı yakaladı: Nahyan'ın sessiz tepkisi

Trump’ın bu imalı esprisi salonda bulunan katılımcılar arasında kahkahalarla karşılanırken, kameralar o anlarda dikkat çeken bir detayı saniye saniye kaydetti. Espriye gülümseyerek karşılık veremeyen Al Nahyan’ın, yüz ifadesindeki ciddiyet ve rahatsızlık dikkatlerden kaçmadı.

Dünya liderlerinin objektifleri önünde yaşanan bu diyalog, zirvenin en çok konuşulan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Diplomatik teamülleri zorlayan bu yaklaşım, görüşmenin genel atmosferini de gerginleştirdi.