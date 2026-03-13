ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerdeki bir davranışı Beyaz Saray ve çevresinde merak konusu oluşturdu. Trump’ın, üst düzey yetkililer ve yakın çevresine ‘Florsheim’ markasına ait klasik ayakkabılar hediye ettiği ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, kabine üyeleri, danışmanlar, milletvekilleri ve bazı isimlere düzenli olarak ayakkabı veriyor.

BÜYÜK NUMARALAR

Kabine toplantılarında zaman zaman “Ayakkabıları aldın mı?” diye sorduğu belirtiliyor. Hediye ayakkabılar ayakkabıların fiyatı yaklaşık 145 dolar. Ancak ayakkabıların numaralarının kimseye uygun olmadığı görüldü. Bir Beyaz Saray çalışanı “Ayakkabılar herkesin ayağına büyük. Komik olan ise kimse giymemekten çekinmiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bu ayakkabılardan aldığı belirtiliyor. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung da ayakkabı verilen isimler arasında.

Sosyal medyada alay konusu oldular

Trump’ın hediye ettiği büyük numaralı ayakkabılar sosyal medyada bu yapay zeka görseli ile eğlence konusu oldu.