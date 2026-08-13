ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Doğu Kanadı'nı kapsayan balo salonu projesinin maliyetleri artarken, inşa edilmesi planlanan yeraltı kompleksiyle ilgili detaylar netleşiyor.

The Washington Post'un haberine göre, başlangıçta özel bağışçılardan karşılanacağı açıklanan ve 200 milyon dolar olarak tahmin edilen projenin maliyeti önce 400 milyon dolara, ardından yaklaşık yarısı vergi mükelleflerince karşılanmak üzere 600 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında bir federal temyiz mahkemesinin projenin Kongre onayına tabi olduğuna karar vermesinin ardından hukuki süreci askıda kalan proje için Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı planladığı ifade ediliyor.

BEYAZ SARAY ASKERİ ÜS OLACAK

Trump yönetiminin ayrıca Beyaz Saray kompleksi genelinde bir helikopter pisti, ziyaretçi tarama merkezi ve Gül Bahçesi değişikliklerini içeren diğer projeler için en az 300 milyon dolar ek harcama planladığı aktarıldı.

Mayıs ayında yönetimin Beyaz Saray yerleşkesinin tamamındaki güvenlik güncellemeleri için vergi mükelleflerinden 1 milyar dolar talep etmeyi teklif ettiği, ancak milletvekillerinin bu talebe ikna olmadığı kaydedildi.

Proje kapsamındaki yeraltı kompleksinin büyüklüğüne dair resmi veriler, Ulusal Başkent Planlama Komisyonu planlarına göre yaklaşık 22 bin fit karelik bir alanı işaret ediyor.

Trump, nisan ayında yaptığı açıklamada balo salonunun altında altı kat derinliğinde devasa bir kompleks inşa edildiğini, yapıda İHA korumalı bir çatı, İHA limanı, bomba sığınakları ve tıbbi tesisler yer alacağını belirtti.

BEYAZ SARAY ALTINDA YERALTI SIĞINAĞI

Söz konusu yeraltı kompleksinin, 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen ve geçmişte yetkililerce kısa süreli sığınak olarak kullanılan Başkanlık Acil Operasyon Merkezi'ni (PEOC) değiştirmeyi ve modernize etmeyi hedeflediği bildirildi.

PEOC'un 11 Eylül saldırıları sırasında Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice tarafından, The New York Times'ın aktardığına göre ise 2020 yılındaki George Floyd protestoları sırasında Trump tarafından kullanıldığı hatırlatıldı.

Tarihi Koruma Ulusal Fonu tarafından açılan davaya ve mahkeme belgelerine göre, tesiste askeri düzeyde havalandırma sistemleri, hastane ve tıbbi imkanlar, üst gizlilik dereceli askeri kurulumlar ve bomba sığınakları yer alıyor.

Associated Press'in haberine göre yetkililer, bu güvenlik özelliklerinin başkanı İHA, füze ve biyolojik tehlikelerden korumak için gerekli olduğunu vurguluyor.

SEBEBİ DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, Axios'a yaptığı açıklamada Doğu Kanadı Modernizasyon Projesi'nin doğrudan ABD Başkanı'nın, Beyaz Saray arazisinin ve güvenlik altyapısının korunmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray yönetimi, temmuz ayındaki UFC dövüşü ve Beyaz Saray Muhabirleri Derneği akşam yemeğine yönelik engellenen saldırı planlarını güvenlik güncellemelerinin gerekçesi olarak gösterdi.

Gizli Servis Direktör Yardımcısı Matthew Quinn ise nisan ayındaki bir mahkeme beyanında, yer üstündeki yapının kilit yeraltı güvenlik tesislerini korumak için gerekli olduğunu belirterek, projenin bitirilmemesinin Gizli Servis'in başkanı koruma görevini riske atacağını kaydetti.