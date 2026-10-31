ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’e yönelik siber saldırıyı incelediklerini açıkladı. Şirket, güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı Stephen Hubbard ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saldırının arkasında Kuzey Koreli bir hacker grubunun olup olmadığı sorusuna, “Bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz.” yanıtını verdi.

PARALARIN GERİ ALINMASI SORULDU

Saldırıda çalınan paraların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soruya Trump, Binance’in paraları geri alacağını söylediğini ve bunu garanti ettiğini aktardı. Trump, “Ancak bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu.” dedi.

Eskiden çek imzalayarak para çekmek gibi geleneksel yöntemlerin bulunduğunu, artık işlemlerin farklı şekilde yürütüldüğünü belirten Trump, “Artık kimse parayı görmüyor. Bunun biraz tehlikeli olduğunu hep düşünmüşümdür.” diye konuştu.

Trump, Binance’in durumu büyük ölçüde kontrol altına aldığını belirttiğini de aktararak, “Göreceğiz.” ifadesini kullandı.

BİNANCE İHLALİN BOYUTUNU AÇIKLADI

Binance, 29 Ekim’de olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını ve kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirketin 30 Ekim’de yaptığı açıklamada ise yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu bildirildi.