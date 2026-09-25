TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SÖZCÜ TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Uyan Türkiyem” programına konuk oldu. Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail politikası ile ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkisini eleştirdi:

“Dünyanın şu andaki en büyük teröristi Netanyahu’dur. Onun en büyük destekçisi Trump’tır ve Trump, Erdoğan’dan sürekli ‘dostum’ diye Bahsetmektedir.”

Erkan Baş gündemi İsmail Küçükkaya’ya değerlendirdi.

KARA DÜZEN TEMSİLCİLERİ

Erdoğan’ın bir yandan İsrail ve Netanyahu’ya yönelik sert açıklamalar yaptığını, diğer yandan Trump’la ilişkisini öne çıkardığını belirten Baş, şöyle devam etti:

“Trump’la, dünyadaki bu kara düzenin en büyük temsilcisiyle dost olmaya mı ihtiyacımız var? Yoksa gerçekten dünyanın ezilenleriyle, dayanışmaya mı?”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplanması için soru önergesi verdiklerini belirten Baş, şunları söyledi:

“Önergede, Mehmet Türkoğlu, Osman Dündar Çiftçi ve Hayrettin Koç isimli kişilerin fon krizi kapsamında portföy yönetim şirketlerinde milyonlarca dolarlık işlemler yapıp yapmadıkları soruldu.”

Baş, okullardaki güvenlik sorununa ve yaşanan acı olaylara dikkat çekti. “Eksik yaptığınız için halktan özür dileyin!” diyerek ilgili bakanlara istifa çağrısında bulundu.

Devlet gücüyle halk iradesi gasp ediliyor

Muhalif belediyelere Yapılan operasyonlara da değinen Erkan Baş, Üsküdar ve Adalar’daki gelişmeleri “hırsızlık değil, gasp” olarak nitelendirdi. “Halkın iradesi çalınmıyor, devletin gücü arkasına alınıp gasp ediliyor.” dedi. Erkan Baş, seçimi kazanamayan iktidarın, yargı kararları ve transferlerle belediyelere el koyduğunu ifade etti.

SÖZCÜ TV’DE KÜÇÜKKAYA’NIN DİĞER KONUĞU SANATÇI KARSU OLDU

Amsterdam'da doğan Hollandalı Türk şarkıcı Karsu, programda yıllar sonra öğrendiği ilginç hikayeyi anlattı Karsu, annesiyle bir sohbet sırasında dedesinin Yemen’e gidip dönmediğini öğrendiğini söyledi. Büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Karsu, Yemen Türküsü’nün ailesiyle bağlantısını da o sırada fark ettiğini anlattı.

Ailesinin geçmişini araştırmaya başlayan Karsu, Avrupa Birliği’nde görev yapan amcasından da aile tarihi hakkında bilgi aldığını belirtti. Karsu, ailesinin hikayesini tiyatro ve konser projesine dönüştürmek istediğini belirterek, “Çalışmalarımız sürüyor. Kasım ayındaki konserlerim bunun hakkında olacak” diye konuştu.

Anne olduktan sonra kendi hayatında da yeni bir sayfa açıldığını söyleyen Karsu, oğlunun adının Blues olduğunu söyledi. Oğlunun dünyaya gelişini hiç yazılmamış bir kitaba benzeten Karsu, hayatındaki yeni döneme dikkat çekti.