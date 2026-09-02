ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a ‘istedikleri zaman’ yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi.

Trump, dün ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının ‘çok başarılı’ olduğunu öne sürerek, “Dün gece onları çok sert vurduk. Onlar ise hafif bir karşılık verdiler. Hürmüz Boğazı tamamen ABD'nin kontrolünde. Çok sayıda petrol tankeri günlük olarak boğazdan geçmeye devam ediyor. Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar ancak boğazdaki kontrolümüz çok net. İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.