ABD’nin İran yaptırımlarını delmekle suçladığı Halkbank’ın “egemen bağışıklık” kapsamında ABD’de yargılanamayacağı yönündeki talebi, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu kararın ardından 27 Ocak’ta New York’ta yapılması planlanan dava değerlendirme toplantısı ertelendi.

ABD’li savcılar, Halkbank’ın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki para hizmeti sağlayıcıları ile paravan şirketler üzerinden yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiğini öne sürüyor.

İddialara göre petrol gelirleri altın ve nakde çevrildi, işlemler sahte gıda sevkiyat belgeleriyle meşru gösterildi. Halkbank ise suçlamaların tamamını reddediyor.

2019’da Trump yönetimi döneminde açılan dava, Ankara-Washington hattında krize yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davayı “yasa dışı ve çirkin” olarak nitelendirmişti.

Halkbank’ın dokunulmazlık talebi önce 2. İstinaf Mahkemesi, ardından ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Yüksek Mahkeme, 6 Ekim 2025’te temyiz başvurusunu gündemine almadı.

Erdoğan, Trump’ın kendisine “Halkbank problemi bizim için bitmiştir” dediğini kamuoyuna açıklamıştı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ERTELENDİ

Son olarak davanın seyri ve duruşma takviminin ele alınacağı 27 Ocak tarihli durum konferansının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.