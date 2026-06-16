ABD Başkanı Donald Trump G-7 zirvesi esnasında İran'la yapılan anlaşma gereği Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü ücretsiz olarak açılacağını duyurdu.

Bu duyuru, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nın "İran ve ABD’nin nihai bir anlaşmaya varmak üzere Cuma günü İsviçre’de yeni bir müzakere turuna başlayacağını" açıklamasından sonra geldi.

Bu duyurudan sonra piyasalar anında tepki verdi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, ABD-İran mutabakatına ilişkin iyimserlikle uluslararası vadeli piyasalarda 80 doların altına indi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını da kaldıracağını belirtti. İran'ın geçen gemilerden ücret almayacağını da özellikle vurguladı.

İran ise ABD'nin ablukasını kaldırmaya başladığını doğruladı ancak Boğaz'dan geçen tüm gemilerin İran donanmasıyla koordineli olarak geçmek zorunda olduğunu vurguladı.

PETROL EN DÜŞÜK SEVİYEYE İNDİ

Dün günü 83,17 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.41 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,26 azalarak 79,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 76,96 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyatlardaki düşüşte, ABD/İsrail-İran Savaşı'nı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatma amacıyla ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin iyimserlik etkili olmaya devam ediyor.

Saxo Bank analisti Ole Hansen, “Piyasa, Boğaz'ın daha hızlı bir şekilde yeniden açılacağını ve mahsur kalan petrolün geri döneceğini fiyatladığı için kısa vadeli aşağı yönlü riskler devam ediyor” dedi.

Ancak Hansen, tükenmiş stoklar, mevsimsel talep gücü, stratejik stokların yeniden oluşturulması ve devam eden jeopolitik belirsizliklerin, savaş öncesi petrol fiyatlarına geri dönüş yolunun, mevcut piyasa iyimserliğinin ima ettiğinden çok daha karmaşık olabileceğini gösterdiğini belirtti.