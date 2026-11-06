ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından borsada yaşanan düşüşten Demokratları sorumlu tuttu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Demokratların salı günkü seçim başarısının ardından borsanın çöktüğünü savundu.

Trump, piyasaların seçim sonuçlarına bağlı olarak tarihin en kötü günlerinden birini yaşadığını ileri sürdü. Piyasaları daha önce kimsenin görmediği seviyelere ulaştırmak için büyük çaba harcandığını belirterek vatandaşların emeklilik hesaplarındaki kayıpları da seçim sonuçlarına bağladı.

Yaşanan kayıplardan Cumhuriyetçilerin değil Demokratların sorumlu olduğunu öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu izlemek çok üzücü, tek suçlayabileceğiniz kendinizsiniz. Ancak korkmayın; öyle ya da böyle çok yakında her zamankinden daha büyük ve daha güçlü olacağız”