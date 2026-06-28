Ankara'da 7-8 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi öncesi bir dizi önlem alındı. Zirveye katılacak liderlerin kullanacağı güzergahlardaki eski binalar ve kötü görüntüler pano ve brandalar ile kapatılıyor. Tüm çabalar, yıkık dökük ve bakımsız yapıların gizlenmesi için.



Görülmesi istenmeyen görüntülerden birisi de ANKAPARK. Panolar, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 801 milyon dolar harcayıp hurda yığını haline gelen dinazor mezarlığı ANKAPARK için de kullanıldı.





KİMSE GÖRMESİN DİYE



Gökçek’in “Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak” diyerek inşa ettirdiği ANKAPARK hurdalığı dışarıdan gözükmesin diye dev panolar konuluyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hemen yakınında ve lider konvoylarının geçeceği güzergahta bulunan ANKAPARK çevresine zirve öncesinde ahşap panolar konuluyor. Böylece Türkiye’nin en tartışmalı tema parkı gizlenecek.





ZİRVE İÇİN MİLYARLAR HARCANDI



Zirve öncesi milyarlarca liraya havalimanı ve bağlantı yolları yenilendi, yollar tamir edildi, peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi, binlerce ağaç dikildi. Kötü görünen bölgeler, gecekondu mahalleleri ve eski binaların bulunduğu alanlar ise dev panolar ve reklam tabelalarıyla kapatılmaya başlandı.





801 MİLYON DOLARLIK DEV ÇÖPLÜK



Başkentin ortasında dev bir enkaz olarak duran ANKAPARK harcamalarından bazıları şöyle:



- Dinozor heykelleri: 4.7 milyon dolar



- Teleferik sistemi: 50 milyon dolar



- Jet ski: 33.3 milyon dolar



- Plastik çiçekler: 1.8 milyon dolar



- Giriş kapısı: 14.5 milyon dolar



- Müzikli fıskiye: 14.8 milyon dolar



- Nuh’un Gemisi: 698 bin dolar



- Otorobot gösteri binası: 6.2 milyon dolar



- Kedi temalı havuz: 697.5 bin dolar









