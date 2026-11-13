ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel adlı muhafazakar kanala verdiği telefon röportajında İsrail'e desteğini vurguladı, İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonlara yeniden başvurulabileceği mesajını verdi.

İsrail'e her zaman güçlü destek verdiğini ve bu tutumunun değişmediğini belirten Trump, kendisini İsrail'e en fazla destek veren ABD başkanlarından biri olarak niteledi.

İsrail kamuoyunda güçlü desteğe sahip olduğunu öne süren Trump, “İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim.” diye konuştu.

Trump, Michigan'da Demokrat aday olan Müslüman Abdul el-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını belirterek bunu anlayamadığını söyledi.

“HAYIR, HİÇ TEREDDÜT ETMEM”

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için askeri güce başvurma konusunda tereddüt edip etmeyeceği sorulan Trump, “Hayır, hiç tereddüt etmem.” yanıtını verdi.

İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonlara dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruyu ise “Olabilir.” diyerek yanıtladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KONTROL İDDİASI

Trump, İran konusunda çok iyi gittiklerini savunarak Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesi döneme kıyasla daha fazla petrol geçirdiklerini ileri sürdü.

“Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında.” diyen Trump, İran savaşının kendileri için kolay olduğunu savundu.

İran savaşını istedikleri zaman kazanabileceklerini ve zamanlamanın kendilerine ait olduğunu iddia eden ABD Başkanı, “Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız.” dedi.