ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı konuşmasında "köşe bakkalı" kelimesini hiç duymadığını dünyaya açıkladı.

Kendisi için hazırlanan metni okurken New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi eleştiren bölüme gelen Trump, Mamdani'nin 3 milyon dolardan fazla geliri olan kişiler için vergileri arttırma yasasını eleştirirken "bakkal" kelimesine şaşırdı.

Trump, "Mamdani vergileri arttırırken bizim büyük, güzel yasamız milyonlarca ABD esnafı için vergileri düşürdü. Bunların arsında restoranlar, temizlikçiler ve köşe bakkalları - Köşe bakkalı nedir?" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Trump "köşe bakkallı nedir? Bu kelimeyi hiç duymadım. Bakkalı biliyorum ama hiç böyle tasvir edildiğini duymadım. Kim yazdı bunu?" diye sitem etti.

New York asıllı ABD Başkanı'nın şehirliler tarafından rağbet gören köşe bakkallarını bilmemesi sosyal medyada tepki topladı.

Kullanıcılar, "köşe bakkallı, yiyecek alışverişi ve hayat pahalılığı gibi Başkan'ın bilmediği terimler arasında" yorumunu yaptı.

New Yorkluların ihtiyaçlarını karşılayan ve köşe başlarında yer alan bu dükkanlar şehrin mimarisinin ikonik bir parçası.