ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen savaşın "çok yakında" kazanılacağını ve ardından enerji fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek. Bunu da bizden başka hiç kimse başaramazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının yalnızca ABD için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit olacağını savundu. İran'ın nükleer kapasiteye ulaşması halinde İsrail'in var olmayacağını öne süren Trump, Orta Doğu ve Avrupa'nın da ciddi bir tehdit altında kalacağını iddia etti.

KONGRE SEÇİMLERİNE "EN İYİ ŞEKİLDE" HAZIRLANIYORUZ

Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine "en iyi şekilde hazırlandıklarını" belirterek, İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellediğini ve bunun ABD'nin yanı sıra dünya için de önemli bir kazanım olduğunu öne sürdü.

Şİ İLE GÖRÜŞMEYE TAM PUAN

ABD Başkanı, geçen hafta Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık. 0 ile 10 arasında bir puan verseydim bu görüşmeye 12 puan verirdim." dedi.

Görüşmenin ABD-Çin ilişkileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Trump, Çin'e Amerikan silahları satışı yönündeki haberleri yalanladı. Trump, Şi ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

"BİZ OLSAK SERBEST BIRAKMAZDIK"

Trump, İngiltere'de bir hava üssü çevresinde gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan kişilere ilişkin soruya da yanıt verdi.

"İran'la bağlantılı olabilir. İngilizler bizimle çok yakın bir şekilde çalıştılar. Şüpheliler hakkında her şeyi biliyoruz. Biz olsak onları serbest bırakmazdık, bize sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

KANADA BİZDEN ÖZÜR DİLEYECEK

Trump, Kanada'nın gümrük vergileri konusunda 3-4 hafta içinde tutum değişikliğine gideceğini savundu.

Kanada'nın gümrük uygulamalarını "çok adaletsiz" olarak nitelendiren Trump, "Ancak bize gelip özür dileriz diyecekler." dedi.