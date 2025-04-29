ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, otomotiv tarifelerinin etkisini azaltmak amacıyla Salı günü harekete geçecek.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yurtiçinde üretilen arabalarda kullanılan yabancı parçalara uygulanan bazı vergiler hafifletilecek ve yurtdışında üretilen araçlara uygulanan tarifelerin üst üste gelmesi engellenecek.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick “Başkan Trump, hem yerli otomobil üreticileriyle hem de büyük Amerikan işçileriyle önemli bir ortaklık inşa ediyor. Bu anlaşma, ülke içinde üretim yapan şirketleri ödüllendirerek Başkan’ın ticaret politikası için büyük bir zaferdir. Ayrıca, Amerika’ya yatırım yapma ve yerli üretimlerini genişletme taahhüdünde bulunan üreticilere de zaman tanımaktadır” dedi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, tarifelere tabi otomobil şirketlerinin çelik ve alüminyum gibi diğer vergilerle de yükümlü tutulmayacağını, daha önce ödenen bu tür tarifeler için ise geri ödemelerin yapılacağını belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi haberi doğruladı ve bu adımın Salı günü resmiyet kazanacağını ifade etti.