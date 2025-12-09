ABD Başkanı Donald Trump Politico’ya verdiği söyleşide Avrupa Birliği’ni ve Avrupalı liderleri ağır sözlerle eleştirdi.

Trump, "Avrupa iyi bir iş yapmıyor. Çok konuşuyorlar, ancak üretim yapmıyorlar" diye konuştu.

Trump, Avrupa’yı "çürüyen bir uluslar topluluğu" olarak niteledi. ABD Başkanı, Avrupalı liderlerin "zayıf olduğunu" söyledi ve "ahlakçılık yapmaktan karar veremediklerini" savundu.

PUTİN ZAYIF BİR AVRUPA İSTİYOR

Trump, "Avrupa ne yapması gerektiğini bilmiyor" diye konuştu. Avrupa'nın laçka göç politikalarının Birlik'e büyük zarar verdiğini söyledi.

Trump "Avrupa yakında başka bir şeye dönüşecek. Göç politikaları çok korkunç, bir felaket" dedi. Kongo gibi ülkelerden gelen kişilerin "Avrupa'yı kökünden değiştirdiğini" söyledi.

Macaristan ve Polonya’yı sınırlarını sıkı tutmaları nedeniyle övdü. Pek çok Avrupa ülkesinin milyonlarca insanı denetimsiz biçimde sınırlarına aldığını söyledi ve bunun ağır suçlara yol açtığını söyledi. İsveç ve Almanya’yı örnek gösterdi.

İsveç’in suçsuz bir ülkeden yüksek suç oranlarına sürüklendiğini iddia etti. Almanya’da da göç ve enerji kararlarının büyük hata olduğunu dile getirdi.

Bu eğilimin Avrupa’yı daha da zayıflatacağını ve Putin’in de zayıf bir Avrupa istediğini söyledi.

NATO'NUN BABACIĞI

Trump Avrupa halkının gidişata karşı bir şey yapması gerektiğini belirtti. Ülkelerin "yasa dışı gelenleri geri göndermesi" çağrısı yaptı.

İç siyasette bazı Avrupa liderlerini desteklemeye açık olduğunu söyleyerek Viktor Orbán’ı daha önce desteklediğini hatırlattı.

Trump, "benim haklı olduğumu biliyorlar. NATO bana "babacık" diyor. Bunun bir sebebi var" diye konuştu.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisine değinen Trump "Avrupalılar Erdoğan'la konuşamıyor. Onunla konuşmam için beni arıyorlar" dedi.

'KIRIM ÇOK GÜZEL'

Ukrayna ve Rusya'nın savaşına da değinen Trump, Ukrayna'nın büyük bir dezavantajda olduğunu ve Zelenski'nin "hala barış önerisini okumadığını" söyledi.

Trump, Ukrayna'nın seçimlere gitmesi gerektiğini ifade etti. Trump, 'Demokrasiden çok bahsediyorlar, ancak bunu görmüyorum. Ukrayna halkı bunu hak ediyor' diye konuştu.

Kırım'a değinen Trump "Bu savaş asıl Kırım'la başladı. Kırım'ı biliyor musun? Çok güzel bir yer. 4 taraftan okyanusla çevrilmiş bir yer ve orası çok ılık. Küçücük bir kara parçasıyla Ukrayna'ya bağlı. Obama burayı Rusya'ya verdi. Savaş burada başladı" diye konuştu.