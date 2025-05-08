ABD'de ticaret hamlelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Aldığı her kararla dünya gündemine oturan, Trump şimdi de bugün önemli bir ticaret anlaşmasını açıklamaya hazırlanıyor. Trump, bu anlaşmanın yeni ticaret açılımının ilk adımı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Trump yeni bir ticaret anlaşmasına dikkat çekerek, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.