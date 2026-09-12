ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük Cumhuriyetçi ara seçim toplantısının ardından Dallas'tan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında kendisini sorulan sorular karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Canlı yayınlanan basın toplantısında ABC muhabiri Rachel Scott ile gergin anlar yaşayan Trump, soru sormakta ısrar eden kadın gazeteciye bağırarak müdahalede bulundu.

Gerginlik, muhabir Scott'ın Cumhuriyetçilerin seçim zaferi durumunda Amerikalı yetişkinlere vaat edilen 5 bin dolarlık iade çekleriyle ilgili sorusuyla başladı.

Muhabirin ekonomik politikaların başarısını sorgulayan sorusuna yanıt veren Trump, ödemelerin bir seçim vaadinden ziyade Joe Biden yönetiminin yarattığı ekonomik tabloya karşı vatandaşlara verilen bir ödül olduğunu savundu.

"SEN DEĞİL" DİYE BAĞIRDI

Doğrudan yanıt vermek yerine selefi Biden'ı hedef alan Trump, gümrük vergisi iadesi çekleri hakkında ısrarlı sorular sormaya devam eden gazetecinin sözünü keserek tepki gösterdi.

Muhabirin üzerine doğru eğilerek canlı yayında "Sen değil!" diye bağıran ABD Başkanı, başka bir gazeteciye söz vermesine rağmen tepkisini sürdürdü. Trump, Scott'a dönerek hem kendisinin hem de çalıştığı yayın kuruluşunun alanındaki "en kötü" örnekler olduğunu iddia etti.