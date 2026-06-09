TRUMP ÇİLEDEN ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, “Barış” konusundaki nihai müzakerelerin “cahillik ya da aptallık engeline takılmadığı sürece” ilerlediğini söyleyerek “İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Washington’ın İran ile varacağı herhangi bir anlaşmayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabul etmekten başka seçeneği olmayacağını söyledi. Financial Times’a göre Trump, “Kararları ben veririm. Netanyahu vermez” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun savunma kabinesine toplanma emri verdiği açıklandı. Trump’ın bu çıkışı, iki lider arasında son dönemde yaşanan gerilimin en açık göstergelerinden biri olarak yorumlandı.