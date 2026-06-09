İran ve Lübnan’a saldıran İsrail, bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi. İran’ın karşılığı gecikmedi. Devreye giren Donald Trump, Netanyahu’ya karşı rest çekerek, ‘Barış aptallık engeline takılmamalı’ dedi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemesi ile İran pazartesi gecesi İsrail’e balistik füzeler fırlattı. Füzeler nedeniyle İsrail’in güney ve orta kesimindeki birçok kent ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sirenler çalarken, hava İsrail savunma sistemlerinin önleme yaptığı kaydedildi.
İsrail’in düzenlediği saldırılarda İran’ın Mahşehr kentindeki “petrokimya tesisi vurulduğu doğrulanırken. İran Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, İsrail’in Hayfa kentindeki benzer sanayi tesislerinin de hedef alındığı açılandı.
TRUMP ÇİLEDEN ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump, “Barış” konusundaki nihai müzakerelerin “cahillik ya da aptallık engeline takılmadığı sürece” ilerlediğini söyleyerek “İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Washington’ın İran ile varacağı herhangi bir anlaşmayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabul etmekten başka seçeneği olmayacağını söyledi. Financial Times’a göre Trump, “Kararları ben veririm. Netanyahu vermez” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun savunma kabinesine toplanma emri verdiği açıklandı. Trump’ın bu çıkışı, iki lider arasında son dönemde yaşanan gerilimin en açık göstergelerinden biri olarak yorumlandı.