ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından yine Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklendi. Trump yaptığı açıklamada, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini belirterek durumun olumsuza döndüğü anda Fed'in faizleri artırabileceğini söyledi.

Trump, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse, oranı artırın." dedi.

Trump'ın sosyal medya üzerinden açıklaması şu şekilde oldu:

“‘Çok geç’... Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Kongre’ye giderek faiz oranlarını neden düşürmediğini açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası 10 kez faiz indirdi, biz ise sıfır. Enflasyon yok, ekonomi harika — Faizlerimiz en az 2-3 puan daha düşük olmalı. Bu sayede ABD yılda 800 milyar dolar tasarruf ederdi. Bu fark ne kadar büyük olurdu. Eğer ileride olumsuz bir gelişme yaşanırsa faiz tekrar artırılır. Umarım Kongre bu inatçı ve akılsız adamı sorgular. Onun beceriksizliğinin bedelini yıllarca ödeyeceğiz. FED Yönetim Kurulu harekete geçmeli. AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN!”

POWELLL BUGN RAPOR SUNACAK

Jerome Powell, Amerikan Kongresi'ne bugün ve yarın "Altı Aylık Para Politikası Raporu"nu sunacak. Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak sunum Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapılacak. Powell sunumun ardından Komite üyelerinin sorularını cevaplayacak.

Yarın aynı saatte ise Senato Bankacılık ile Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne "Altı Aylık Para Politikası"nı sunacak olan Powell burada da soruları yanıtlayacak.