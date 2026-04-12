ABD Başkanı Donald Trump, ülkesiyle İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 21 saat süren görüşmelerinin sona ermesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, müzakerelerin oldukça yoğun geçtiğini ve İranlıların müzakere masasında "çok zeki" olduklarını vurguladı.

Trump, Tahran'ın "nükleer emellerinden vazgeçmediği için" görüşmelerin sonuç vermediğini savundu.

ÇİN'İ TEHDİT ETTİ

Trump, İran'a askeri anlamda destek veren ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü vurguladı.

Buna Çin'in de dahil olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan ABD Başkanı, "Evet, Çin ve muhtemelen diğer ülkeler. Ama özellikle Çin de buna dahildir. Çin'in (İran'a) omuzdan ateşlenen uçaksavar füzeleri sağladığına dair haberler duydum. Ben bu haberlere her zaman güvenmiyorum. Bunu yapacaklarını sanmıyorum, belki başlangıçta biraz yapmışlardır. Ancak Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran'a askeri teçhizat sağlarken yakalarsak yüzde 50 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar" yorumunu yaptı.

İRAN'A YENİDEN SALDIRI TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde bu ülkeye yeniden saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği hususunda net konuştu ve yeni saldırı olabileceğini dile getirdi.

Diğer yandan Trump, açıklamalarının bir yerinde ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin son derece iyi gittiğini vurgulayarak, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Bibi Netanyahu'nun dediği gibi, biz büyük kardeşiz, onlar ise küçük kardeş" ifadesini kullandı.