ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülkenin yapay zekâ altyapısını korumak ve kritik sanayi kollarını yerlileştirmek amacıyla Çin menşeli yeni teknoloji ürünlerine yönelik kapsamlı kısıtlamalar getirdi.

Açıklanan kararla birlikte, Çin'den ithal edilecek yeni insansı ve dört bacaklı robotların yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları ile pil depolama sistemlerini şebekeye ve veri merkezlerine bağlayan akıllı güç inverterlerinin ABD'ye girişi yasaklandı.

Yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe giren kısıtlamaların, ABD'nin yapay zeka tedarik zincirini olası kesintilerden ve siber tehditlerden korumayı hedeflediği bildirildi.

'ROBOTLAR GÜVENLİK AÇIĞI'

FCC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cihazların tedarik zincirinde zafiyet yaratarak ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğine zarar verebileceği, ayrıca kritik altyapılara yönelik siber güvenlik riskleri taşıdığı belirtildi.

FCC Başkanı Brendan Carr, kurumun kritik tedarik zincirlerini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

ABD’li yetkililer, Çin menşeli cihazlar üzerinden veri hırsızlığı yapılması veya sistemlerin uzaktan ele geçirilmesi olasılığına dikkat çekerken, geçmişte yaşanan Volt Typhoon gibi siber korsanlık faaliyetlerinin bir benzerinden kaçınılmak istendiğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı John Moolenaar da kararın ülkenin robotik sektörünü güçlendireceğini ve ulusal güvenliği koruyacağını savundu.

ÇİN'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Karara tepki gösteren Çin’in Washington Büyükelçiliği, ABD yönetimini her iki ülkenin iş dünyasından gelen rasyonel seslere kulak vermeye ve Çinli şirketleri karalama politikasına son vermeye çağırdı.

Büyükelçilik, Pekin’in maddi zarar görmesi durumunda gerekli tüm karşı tedbirleri alacağını bildirdi.

Alınan kısıtlama kararının, küresel pazar payına sahip insansı robot üreticisi Unitree ile inverter pazarını domine eden Sungrow ve Huawei gibi firmaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Yasağın henüz piyasaya sürülmemiş modelleri kapsadığı, ancak FCC'nin daha önce onaylanmış modellerin satış izinlerini de iptal etme yetkisine sahip olduğu kaydedildi.