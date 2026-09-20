ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada, İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi.

"USLU DURSALAR İYİ OLUR"

Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, “İran’la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran’ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur” ifadelerini kullandı.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu da kaydetti.

Öte yandan, İran basını, Pezeşkiyan’ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD’ye gitmesinin planlandığını duyurdu.