Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerine yönelik erişim yasağını anayasaya aykırı bulup derhal kaldırılması talimatını veren federal yargıç kararının ardından, söz konusu yayın kuruluşlarının gazetecilerinin akreditasyonlarını Perşembe günü gün ortasında iade etti.

Bu karar, Perşembe gününün erken saatlerinde gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girmelerinin engellenmeye devam etmesi üzerine yaşanan hareketli saatlerin ardından geldi.

Pazartesi günü CNN, MS NOW ve Politico tarafından açılan davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Tim Kelly, basın özgürlüğü davasında Trump’ın yasağının 14 gün süreyle durdurulmasına karar verdi.

Yargıç Kelly, gazetecilerin Beyaz Saray kartlarının iptal edilmesinin "anayasal haklarını ihlal ettiği" sonucuna vardı.

2017 yılında Trump’ın ilk başkanlık döneminde atanan Yargıç Kelly, ABD Adalet Bakanlığı’nın yasağı gerekçelendirmek için öne sürdüğü "ulusal güvenlik tehdidi" iddiasını da reddetti.

Kelly, Trump’ın bizzat kendisinin bu kararı, medyanın asılsız veya olumsuz haber yapması iddiasına dayandırdığına dikkat çekti. Bu iddianın kanıtlanmadığını vurguladı.

KRİTİK DÖNEMDE ALINAN KARAR

Trump ile basın arasındaki bu gerilim, ABD Başkanı’nın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldığı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i ağırladığı dönemde yaşandı.

Beyaz Saray televizyon yayın havuzuna yakın bir kaynak, Beyaz Saray CNN’i havuza resmi olarak iade edene kadar üyelerin yayınları başlatmayacağını belirtti.

Havuz üyeleri hafta başında CNN ile dayanışma amacıyla ortak yayınları askıya almıştı. Bu durum nedeniyle Şi’nin Perşembe sabahı Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’ne gelişi için televizyon havuzu kamerası kurulmadı; FOX News, MS NOW ve CNN karşılama törenini canlı yayınlamadı.

Şi'nin ağırlanması sırasında Trump, Oval Ofis’teki fotoğrafçılara Çinlilerin en dost canlısı basın mensuplarına sahip olduğuna dair bir şaka yaptı.

CNN; ABC, CBS, FOX News ve NBC ile birlikte ana Beyaz Saray televizyon havuzunu oluşturan beş kuruluştan biri konumunda bulunuyor.

Bu kuruluşlar takip masraflarını paylaşıyor, sırayla yayın organizasyonunu üstleniyor ve diğer yayıncılara görüntü sağlıyor.

CNN'in Pazartesi günü Trump’ın Genel Kurul için New York’a yaptığı ziyareti takip etmesi planlanmış ancak havuz yayını sağlayamamıştı.