ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

- İran'ı mahvediyoruz, füzeleri kalmadı. Anlaşma yapmak için yalvaranlar onlar, ben değilim.

- Onlar aptal değiller; aslında bir bakıma çok zekiler. Harika müzakereciler.

- Bir anda savaş başladı ve Katar'a, Suudi Arabistan'a, BAE'ye, Kuveyt'e, Umman'a ateş etmeye başladılar. Biz de dahil herkes şoke oldu. Bunlar hasta insanlar. Delilere nükleer veremezsiniz.

- Füzelerinden biri 2.500 mil menzile ulaştı; sözde böyle bir füzeleri yoktu.

- İranlıların planı Orta Doğu'yu kontrol etmekti. Artık hiç ‘mayın döşeme gemileri’ kalmadı. Doğru anlaşmayı yapıp Hürmüz Boğazı'nı açıp açamayacağımızı göreceğiz. Şu anda bile orada mayın olup olmadığını bilmiyoruz.

- NATO'ya karşı bir hayal kırıklığım söz konusu. Birleşik Krallık savaşa sürüklenmek istemedi; biz de onların savaşlarına sürüklenmek istemiyoruz. Birleşik Krallık’ın uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak gibi kalıyor. Eğer biz onlara B-2 bombardıman uçaklarıyla nükleer silahla saldırmasaydık, nükleer silah sahibi olmayı planlıyorlardı.

- Yardım talebimiz NATO için bir testi. Bunu unutmayacağız. Bunu aylar sonra hatırlayın. Sözlerimi hatırlayın.

