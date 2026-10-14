ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland'da geniş çaplı petrol, doğal gaz ve kıymetli maden arama çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Açıklamada, adanın zengin alt kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve bölgenin askeri gücünün pekiştirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Trump, uzmanların saha analizlerine atıfta bulunarak Grönland'da çıkarılması oldukça kolay devasa petrol yatakları bulunduğunu savundu. ABD Başkanı, bu rezervlerin dünyadaki kara sahalarının neredeyse tamamını geride bırakacak ölçekte olduğunu iddia etti. Trump, bu durumu "Karadaki en büyük petrol rezervlerinden biri" ifadesiyle özetledi.

"ABD VE AVRUPA'NIN SAVUNMA KALKANI"

Enerji kaynaklarının yanı sıra adanın askeri önemine de değinen Trump, Grönland'ın ABD ve Avrupa'nın güvenliği açısından kritik ve eşsiz bir konuma sahip olduğunu vurguladı. ABD'ye yönelik muhtemel bir saldırının bu hat üzerinden geçmek zorunda kalacağını belirten Trump, adadaki askeri varlığın coğrafi açıdan ülkesine zaman, hızlı konuşlanma ve üstün durum farkındalığı kazandırdığını ifade etti.

Bölgede yer alan ABD hava savunma altyapısına güveninin tam olduğunu kaydeden Trump, söz konusu sistemlerin insansız hava araçlarını, füzeleri ve hatta henüz geliştirilme aşamasındaki yeni nesil silahları dahi etkisiz hale getirebilecek kapasitede olduğunu ileri sürdü.