ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

‘HENÜZ HAZIR OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Washington'un neden Caracas'tan kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum" değerlendirmesini yaptı.

‘ONLARI DİKTATÖRLÜKTEN KURTARDIK’

"Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümetle çok iyi anlaşıyoruz" diyen Trump, Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, onun "çok iyi bir iş çıkardığını" ve "son derece saygı gördüğünü" söyledi.

‘SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ’

Rodriguez'in de seçimlerin yapılmasını istediğini ancak henüz ülkenin buna tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

VENEZUELA’DAN KAÇIRILDILAR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi ABD tarafından düzenlenen operasyonla Venezuela’dan kaçırılarak ABD’ye götürülmüş ve tutuklanmıştı.