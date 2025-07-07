ABD’de Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde izlenen "başta ticaret konusunda olmak üzere" politikalar doların değer kaybetmesine neden oldu. Gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimi cinsi tahvilleri 16 yılın en iyi ilk yarısını geride bıraktı.

DÜŞEN DOLAR YATIRIMCILARA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde sabit getirili varlıklara olan talebin artması, büyük ölçüde ABD dolarındaki güven kaybını meydana getirdi. ABD doları, Trump’ın ticaret savaşı ve artan bütçe açığına rağmen vergi indirimleri için baskı yapması, bu yıl yaklaşık yüzde 11 değer kaybetmesine neden oldu. ABD’nin politikalardaki istikrarsızlığı, gelişmekte olan ülke para birimlerinde sabit getirili varlıklara olan talebin tercih edilmesine neden oldu.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, gelişmekte olan ülke yerel para birimi tahvil endeksi 2025'in ilk yarısında yüzde 12’nin üzerinde getiri sağladı. Aynı dönemde yüzde 5,4 değer kazanan dolar cinsi tahvilleri geride bıraktı. İlk yarıdaki kazançlar, en azından 2009’dan beri en güçlü performansı ifade etti.

Aberdeen Group’dan Edwin Gutierrez, “Yerel para birimi tahvillerin büyük para birimlerine dayalı olanları geçeceğini düşünmüştük, ancak bu kadar büyük bir farkla geçeceğini tahmin etmemiştik” açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Bank of America Corp. çarşamba günü EPFR Global verilerine işaret ederek bu yıl şimdiye kadar gelişen piyasalar tahvil fonlarının 21 milyar dolardan fazla para çektiğini söyledi. Bu fonlar, son 11 haftanın her birinde ve 2 Temmuz’a kadar olan haftada 3,1 milyar dolarlık giriş görüldü.

William Blair Investment Management’ın tahvil yöneticisi Lewis Jones’a göre, gelişmekte olan ülkelerdeki faiz indirimleri olasılığı da bu durumu daha da kuvvetlendiriyor. “Gelişmekte olan merkez bankalarının faiz indirimleri için daha fazla kapasiteye sahip olmasını ve doların euro karşısında zayıflaması eğiliminin devam etmesini bekliyoruz” diyen Jones, “Avrupalı yatırımcılar için bu durum gelecekte daha cazip görünebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

BofA’dan David Hauner 3 Temmuz’da müşterilerine yazdığı notta, “Daha genel olarak, yatırımcılar Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye’yi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

HAZİNE BUGÜN 1 TAHVİL VE 1 HAZİNE BONOSIU DÜZENLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 hazine bonosu ve 1 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz Pazartesi günkü ilk ihalede, 8 ay (245 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli, devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.