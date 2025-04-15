ABD'nin ve dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasında ipler gerildi. Beyaz Saray’ın üniversiteye yönelttiği talepleri reddeden Harvard, ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık federal kaynak ve 60 milyon dolarlık çeşitli anlaşmalar Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

HARVARD TRUMP YÖNETİMİNİN MADDELERİNİ ÖZERKLİĞİ İHLAL ETTİĞİ İÇİN REDDETTİ

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’dan Harvard’a gönderilen ve kampüs yönetiminden öğrenci kabul politikalarına, işe alımlardan disiplin süreçlerine kadar kapsamlı değişiklikler içeren 10 maddelik bir talep listesi sunulmuştu. Ancak Harvard Üniversitesi yönetimi, bu taleplerin üniversitenin özerkliğini ihlal ettiğini belirterek listeyi reddetti.

Harvard Üniversitesi Başkanı Alan Garber, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin anayasal haklarını koruyacağız, akademik özgürlükten taviz vermeyeceğiz" diyerek hükümetin baskısına direneceklerini ifade etti. Garber, antisemitizme karşı duyarsız olmadıklarını vurgularken, Beyaz Saray’ın taleplerinin çoğunun ifade özgürlüğünü sınırlamaya yönelik olduğunu dile getirdi.

TRUMP YÖNETİMİ 2,2 MİLYAR DOLARLIK FONU DURDURDU

Üniversitenin kararlı tutumu karşısında Trump yönetimi hızlı bir yanıt verdi. ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık federal fonun yanı sıra 60 milyon dolarlık diğer anlaşmaların da askıya alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Yahudi öğrencilerin maruz kaldığı taciz kabul edilemez. Seçkin üniversitelerin bu gibi sorunlara karşı somut adımlar atma zamanı gelmiştir” denildi.

ÖĞRENCİLERİN FİŞLENMESİ İSTENDİ

Beyaz Saray’ın talepleri arasında, hükümetin onayladığı bir denetim mekanizması kurulması, antisemitik olduğu öne sürülen akademik programların incelenmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının iptali ve kampüs eylemlerinde yer alan öğrencilere disiplin cezası verilmesi gibi maddeler bulunuyordu. Ayrıca, “ABD değerlerine aykırı davranışlarda bulunan öğrencilerin hükümete bildirilmesi” yönünde bir talep de yer aldı.

Son aylarda ABD genelinde üniversitelerde yaşanan Filistin yanlısı protestolar, özellikle Yahudi öğrenciler arasında güvenlik endişelerini artırmıştı. Trump, bu eylemleri sert biçimde eleştirerek üniversiteleri yetersiz kalmakla suçlamıştı.

Harvard, federal baskıya rağmen direniş gösteren ilk büyük üniversite olarak dikkat çekerken, bu gelişme yükseköğretim kurumlarının siyasi otoriteyle ilişkileri açısından yeni bir dönüm noktası olabilir.