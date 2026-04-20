İran ve ABD arasındaki ateşkesin bitmesine 2 gün kala art arda açıklamalar geliyor. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası sürerken dün Trump yaptığı açıklamayla bir İran gemisinin hedef aldığını duyurdu. Bugün ise Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yine kafaları karıştırdı.

PAKİSTAN'A YANIT VERDİ

Saat 14.00'de Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, ABD Başkanı Donald Trump'a "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini belirtti. Trump açıklamaya "Öneriyi göz önünde bulunduracağım" yanıtını verdi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra da bu açıklamayı yalandı. The New York Post'a konuşan Trump hiç böyle bir taahhütte bulunmadığını söyledi ve "Asım Münir'in böyle bir konuyu dahi açmadığını" öne sürerek Pakistan kaynaklarını yalanladı.

İRAN'I ELEŞTİRDİ, ORDUSU AYNISI YAPTI

ABD Başkanı'nın kafa karışıklığı bunlarla yetinmedi. Sadece dün yaptığı çelişkili açıklamalar başlı başına kafaları karıştırdı.

ABD ablukasının ateşkesi ihlal ettiğini sebep gösterek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatan ve gemilere taarruz tüfeği ile uyarı ateşi açan İran'a cevap yazan Başkan, ülkenin ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Trump, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş etmeye karar verdi. Ateşkes anlaşmasının tam bir ihlali! Çoğu mermi bir Fransız ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Hoş değildi, değil mi?" dedi.

Bu açıklamının hemen ardından ABD donanması bir İran gemisine önce ateş açarak motor dairesini vurdu, sonra da gemiye çıkarma yapıldı.

Trump, açıklamasının devamıda "İran kısa süre önce Boğazı kapatacağını duyurdu, ki bu tuhaf, çünkü bizim donanmamız zaten boğazı kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve boğazın kapanmasıyla günde 500 milyon dolar kaybedenler de onlar! ABD ise hiçbir şey kaybetmiyor." diye konuştu.

"ATEŞKES BİTERSE BOMBALAR PATLAR"

Saat 16.45'te de ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına açıklamada bulundu. Fox News'e konuşan Trump İran'la bugün anlaşma yapılacağını söyledi.

New York Post'a da ayrı bir demeç veren Trump, "Vance ve heyeti taşıyan uçak Pakistan yolunda. Birkaç saate varmış olacaklar. İranlılarla görüşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Kimsenin oyun oynadığını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

Post'a göre "İslamabad’da devam eden ABD-İran görüşmeleri, Trump ile İranlı liderler arasında doğrudan bir görüşmeye" yol açabilir.

Trump, “Onlarla görüşmekte hiçbir sakınca görmüyorum” diyerek bu olasılığa açıkça olumlu yaklaştığını belirtti. ABD Başkanı, “Onlarla görüşmekten çekinmem. Eğer görüşmek isterlerse, bizde çok yetkin insanlar var, ama onlarla görüşmekten çekinmem.” dedi.

Trump açıklamasının devamında "görüşme yapmamız bekleniyor. Artık kimsenin oyun oynamadığını tahmin ediyorum" diye ekledi.

Trump, İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtti.Trump, "Ateşkes biterse bombalar patlayacak" sözleriyle de İran'a tehditlerini sürdürdü.

Bombalama tehditlerini sürdürürken Trump bir yandan da İranlıların ne kadar harika olduğundan bahsetti. Trump "bunun dışında, harika bir ülke olabilirdi — gerçekten de öyle olabilirdi,” dedi

'YOK EDECEĞİ MEDENİYETLE' MASAYA OTURDU

Belki de Trump'ın en büyük çelişkisi, öfkeyle kalktışı açıklamalardan sonra İran'la masaya oturmayı kabul etmesi oldu.

'Kahrolası Boğazı açın, çılgın pislikler!' sözleriyle 5 Nisan'da İranlılara seslenen Trump daha sonra da "İran'ın elektrik tesislerini, köprülerini vuracağını" söyledi, 'ülkeyi taş devrine döndüreceğini' de ekleyerek tehdidini sürdürdü.

Ancak bir ülkeyi taş devrine döndürme sözü Trump için yeterli olmadı. 7 Şubat'ta 'bir uygarlığı bir daha dönmeyecek bir şekilde yok edeceğini' söyleyen Trump İran'ı fiilen soykırımla tehdit etti.

Bu açıklamaların sebebi ise, İran hükümetinin 'hayvan' olması ve Trump'ın 'onların anladığı dilden konuşmasıydı.

Paskalya etkiliğinde sırasında konuşan Trump, İran'ı tamamen yok edeceklerini bir kez daha vurguladı.

Öyle ki bu açıklamadan sonra medyada ABD'nin nükleer silah kullanacağı yönünde spekülasyonlar yapıldı. Herkes nefesini tuttu.

ABD Başkanı ise 8 Nisan gecesi TSİ saat 01:00 ila 02:00 sularında tamamen yok etme sözü verdiği İran ile masaya oturacağını duyurdu.

Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyduğunda ise "İran Boğazı'nı açtıklarından dolayı İran'a teşekkür ettiğini" sosyal medya üzerinden duyurdu.

"İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAK"

Trump, saat 17.15 sularında yaptığı son açıklamada ise İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını vurguladı.

Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yapan Trump, İsrail'in kendisini İran'la savaşa ikna etmediğini vurgulayarak, "7 Ekim'in sonuçları, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki ömür boyu süren görüşümü pekiştirdi. Sahte haber yapan yorumcuları ve anketleri tam bir inanmamazlıkla izliyor ve okuyorum. Söylediklerinin yüzde 90'ı yalan ve uydurma hikâyelerden ibaret, tıpkı 2020 Başkanlık seçimlerinde anketlerin de hileli olduğu gibi. Medyanın bahsetmekten hoşlanmadığı Venezuela'daki sonuçlar gibi, İran'daki sonuçlar da şaşırtıcı olacak. Ve eğer İran'ın yeni liderleri akıllıysa, İran'ın harika ve müreffeh bir geleceği olabilir" ifadelerini kullandı.