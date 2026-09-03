ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı gündeme taşıdı. Bölgenin ABD kontrolü altına girdiğini savunan Trump, stratejik boğazın mevcut isminin güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

"TRUMP BOĞAZI" ÖNERİSİ

Sosyal medya paylaşımında bölgedeki ABD varlığına dikkat çeken Trump, stratejik su yoluna kendi soyadının verilmesi fikrini ortaya attı. İsim değişikliği teklifini kamuoyuna sunan Trump, bu hamlenin bölgenin küresel çapta tanınırlığını artıracağını iddia etti.

"HİÇ OLMADIĞI KADAR POPÜLER OLURDU"

Önerisini ABD'nin uluslararası imajıyla kıyaslayan Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: