ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğaz'ından geçen gemilere en az dört tek yönlüm İHA saldırısı yaptığını ve ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump Truht Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"-İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 İHA fırlattı. İran ateşkesi 4 kez ihlal etti.

-İHA'lardan biri, büyük ve çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesini tam isabetle vurdu. Hasar meydana geldi ancak gemi yoluna devam edebildi.

-Diğer 3 İHA'yı ise düşürdük.

Açıkça görülüyor ki bu, Ateşkes Anlaşmamızın ahmakça bir ihlalidir."