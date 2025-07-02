ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da açıklama yaptı. Trump, İsrail’in Gazze’de 60 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Washington’da üst düzey ABD yetkilileri ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında yapılan görüşmenin ardından paylaşımda bulunan Trump, "Savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla çalışacağız” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Katar ve Mısır’ın Hamas’a nihai teklifi sunacağını belirten Trump, "Orta Doğu’nun iyiliği için Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmesini umuyorum, çünkü durum daha da kötüleşebilir" dedi.