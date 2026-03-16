Hatay’da bundan 6 yıl önce üniversiteyi bitiren Hüseyin Fırat, iş bulamayınca uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girdi. 5 yıl başarıyla orduda görev yapan Hüseyin, babası gibi nakliye işine girmeye karar verdi. Bundan 4 ay önce tazminatını alarak TSK’daki görevinden ayrıldı.



EVLENECEKTİ



Birikim yaptığı parayı da ekleyip bir TIR alan Hüseyin Fırat (29), bir an önce durumunu düzeltip sevdiği kızla evlenmeyi planlıyordu. Ancak pedofili bir sapığın “Eğlence” vahşetine kurban gideceğinden habersizdi. İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim edip dönüş yoluna geçti.



Aralarında babası Coşkun Fırat’ın TIR’ının da bulunduğu 15 şoförlü konvoyla birlikte 5 Mart’ta İran’a giren Hüseyin’in aracına, hareket halindeyken ABD-İsrail füzesi isabet etti. Alev alan TIR’dan ağır yaralı çıkarılan genç adam, kaldırıldığı Zencan Hastanesi’nde bir hafta sonra can verdi.





İLK KAYBIMIZ



Sapıklığı Epstein belgeleriyle kanıtlanan ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, “Hark adasını yerle bir ettik. Ama sırf eğlence olsun diye yine vurabiliriz” dedi. Hüseyin Fırat, eğlence için dünyayı ateşe veren bir manyağın sürdürdüğü savaşta hayatını kaybeden ilk Türk oldu