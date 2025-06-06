ABD Başkanı Donald Trump, Musk’ın daha önce vergi kesintisi tasarısı hakkında olumlu konuştuğunu ve kendisinin yaptığı birçok işten övgüyle bahsettiğini belirtti.

Ancak Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra tutumunun değiştiğini ifade eden Trump, “Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi, ama eminim yakında bu da olacaktır” diye konuştu.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİK İNDİRİMLERİNİN KALDIRILMASINA ÜZÜLDÜ'

Musk’ın, elektrikli araç teşvik indirimlerinin kaldırılmasına üzüldüğünü savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağının Musk tarafından baştan beri bilindiğini ve kendi pozisyonunun bu konuda hiç değişmediğini vurguladı.

Ayrıca, Musk’ın NASA direktörlüğü için önerdiği ismin uygun bulunmayarak atanmadığını ve bu durumun da Musk’ı rahatsız ettiğini belirtti.

Trump, “Elon’a çok yardım ettim, ama şimdi söylediklerinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.