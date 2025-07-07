ABD Başkanı Donald Trump, ile yollarını ayırdığı milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki gerilim devam ediyor.

'ARKADAŞINI NASA'NIN BAŞINA GETİRMEK İSTEDİ

Trump, Musk’ın yakın bir arkadaşını Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) başına getirmek istediğini ileri sürdü.

'DEMOKRATLARA BAĞIŞ YAPTI'

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Musk’ın önerdiği kişinin daha önce Demokratlara bağış yaptığını öğrendiğini ve bu durumun kendisini şaşırttığını belirtti.

“Muhtemelen Elon da öyledir” diyerek Musk’a göndermede bulundu.

Musk’ın önerdiği kişinin, daha önce SpaceX ile yakın iş birliği içinde olan ve özel uzay uçuşlarında yer alan iş insanı Jared Isaacman olduğu düşünülüyor.

ADAYLIĞI GERİL ÇEKİLMİŞTİ

Isaacman, Trump tarafından NASA yöneticisi olarak aday gösterilmiş, ancak bu adaylık geçtiğimiz aylarda geri çekilmişti.

Trump ile Musk arasındaki gerilim, özellikle Musk’ın federal bütçe tasarısına yönelik eleştirileri ve SpaceX’in NASA ile olan milyarlarca dolarlık sözleşmeleri üzerine yapılan tartışmalarla tırmanmıştı. NASA, SpaceX’in Dragon kapsülüyle astronot ve malzeme taşımacılığı gibi kritik görevlerde şirkete bağımlı durumda.