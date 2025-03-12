Başkan Donald Trump, Tesla’nın sahibi Elon Musk ile birlikte Beyaz Saray bahçesinde bir Tesla aracı önünde basın açıklaması yaptı. Kırmızı bir Tesla satın alan Trump, anahtarları bizzat Musk'tan devraldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, uzun zamandır araba almadığını söyledi. Sürücü koltuğuna geçtiğinde, aracın gücünden etkilendiğini belirtti ve “Harika bir ürün” ifadesini kullandı. Musk'ın şirketinin ürettiği arabayı öven Trump, "Onu (başarılarından ötürü) kutlamalıyız” dedi.

Trump, satın aldığı Tesla için çekle ödeme yapacağını ve Musk’tan indirim istemediğini açıkladı. Aracın Beyaz Saray’da kalacağını ve ekibi tarafından kullanılacağını belirtti.

Yolcu koltuğunda oturan Musk ise Trump'la şakalaşarak, “Gizli Servis’e kalp krizi geçirtecek” dedi.

EN İYİ DOSTUNA TAM DESTEK

Musk'ın, Trump'ın politikalarını desteklemesi ve Trump'ın ekibinde 'baş danışman' rolü oynaması, özellikle Tesla hisselerinin düşmesine sebep oldu. Federal hükümeti küçültmeye yönelik çalışmalarına dair tutumu, ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

Tesla ve Musk karşıtı gösteriler son dönemde arttı. Bazı protestocular Tesla bayilerine saldırdı ve boykot çağrıları yaptı. Trump, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, bu saldırıları yurtiçi terör kapsamında değerlendireceklerini duyurdu. Tesla’ya yönelik tehditlerin yasadışı olduğunu belirtti.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, Musk’a desteğini göstermek için yeni bir Tesla alacağını söylemişti. Paylaşımında, “Elon Musk ulusumuza yardım etmek için her şeyini ortaya koyuyor ve şahane bir iş yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tesla’ya yönelik boykot girişimlerini “yasadışı ve danışıklı” olarak nitelendirdi ve bu durumu “radikal solcuların Elon’a ve onun temsil ettiği her şeye zarar verme çabası” olarak tanımladı.