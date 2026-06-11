Beyaz Saray’ın Oval Ofis’inde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik samimi mesajlar verdi.

"Erdoğan ile Aramızda Güçlü Bir Dostluk Var"

İran ile yaşanan gerilimin gölgesinde düzenlenen toplantıda, İsrailli bir basın mensubunun Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimalinin olup olmadığına yönelik sorusu, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından tanıdığını ve kendisiyle verimli bir çalışma geçmişine sahip olduklarını belirten ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan benim yakın bir dostum. Kendisiyle her zaman uyum içinde çalıştık. Onu seviyorum; o, son derece güçlü bir kişilik ve harika bir lider."

"Saygıya Dayalı Bir İlişkimiz Var"

Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma yaşanabileceği iddialarına karşı oldukça temkinli yaklaşan Trump, bu tür bir senaryoyu mümkün görmediğini dile getirdi. Böyle bir durumun bilgisi dahilinde olmadığını ifade eden Trump, olası bir kriz anında ise doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçerek durumu bizzat yönetebileceğinin altını çizdi.

İki lider arasındaki iletişimin temelinin karşılıklı saygı ve güvene dayandığını vurgulayan Trump, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Böyle bir ihtimali duymadım, duysaydım kendisini arar ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile İsrail arasında böyle bir gerilimin yaşanacağını öngörmüyorum. Erdoğan bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Aramızda sadece diplomatik değil, güçlü bir dostluk hukuku da mevcut."