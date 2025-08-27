Buna karşılık Cook, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını söyledi.

3 PUAN İNDİRİM İSTİYOR

İngiliz gazetesi Financial Times'a konuşan danışmanlık şirketi Paice’in başındaki Lars Christensen, Trump'ın Fed eleştirilerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikalarına benzetti.

Christensen "ABD’deki durum ve Türkiye’de gördüklerimiz ürkütücü derecede benzer. Bir kurumun itibarını yıpratmak zaman alır. Ama güven bir kez kırıldığında, bedeli çok büyük olur” dedi. Ge dik Yatırım, Trump'ın faizleri 2-3 puan düşürülmesini talep ettiğini hatırlatarak "Eylülde 25 baz puanlık indirim bile Trump'ı memnun etmeyebilir. Trump, görev süresi bittiğinde Powell yerine faiz in dirimlerine ılımlı birini atayabilir" görüşünü paylaştı.

GERGİNLİK ALTINA YARADI

Trump’ın, Fed’i sürekli eleştirmesi ve Cook’u görevden aldığını açıklamasıyla altın iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3.386 dolara, gram altın da 4.465 liraya kadar yükseldi.