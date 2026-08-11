ABD medyası, Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesinden ayrılırken olası bir İran tehdidine karşılık uçağını gizlilik içerisinde değiştirdiğine dair yeni detayları haber yaptı.

Washington Post'un haberine göre, Trump, Esenboğa Havalimanı'nda bir yemek konteynırına bindirilerek askeri bir uçağa geçirildi. Habere göre bu değişimle ilgili Beyaz Saray personeline dahi bilgi verilmedi.

Trump'ın Türkiye'den ayrılışını takip eden kameralar Air Force One'a binişini kaydetmişti. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'a bilgi veren kaynaklar, İran'ın uçağa füze saldırısı yapabileceğine dair güvenilir istihbarat alındığını aktardı.

BEYAZ SARAY'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray Trump'ın gizlice uçak değiştirdiği iddiasını henüz doğrulamadı. Trump, Ankara'daki zirve sırasında kendisinin, İran'ın 'bir numaralı hedefi' olduğunu söylemişti.

Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği daha yeni bir Boeing ile gelen Trump, 'eski günlerin hatırasına' Ankara'dan eski Air Force One uçağı ile ayrılacağını söylemişti. Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara Esenboğa Havaalanı'nda çekilen son görüntüleri başkanlık uçağına binişini gösteriyordu.

Washington Post'un haberine göre, Trump daha sonra gizlice Air Force One'ın arka tarafına kenetlenmiş yemek konteynırına alındı ve oradan da arkadaki C-32A askeri uçağına götürüldü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de C-32A uçağına kameralar önünde biniş yaptı.

Ziyareti takip eden ABD'li medya mensupları, Trump'ın bulunduğunu düşündükleri Air Force One uçağına, kuyruk bölümünden alındılar. Gazeteye göre, Trump'ın uçakta olmadığından haberleri yoktu.

DİĞER UÇAĞA GEÇTİ

Trump daha sonra ABD'ye giderken İngiltere'de durdu ve burada bir Air Force One uçağından diğerine geçerken görüntülendi. Katar'ın hediyesi yeni Air Force One uçağına geçerek Washington'a geri döndü. Ankara'da bindiği C-32A'dan Air Force One'a nasıl geçtiği ise belirsizliğini koruyor.

Trump, o uçuş sırasında uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın oluşturduğu tehditlere değindi ancak daha önce gerçekleşen uçak değişikliğinden bahsetmedi. Trump, Türkiye'den gelen uçakta gazetecilere neden güneşliklerini indirmelerinin söylendiği sorusuna şu yanıtı verdi:

'Çünkü uğraşmak zorunda kaldığımız ahlaksızlar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuştasınız.'

Hayatına yönelik 'sürekli bir tehdit' altında olduğunu ve İran'ın 'listesinde bir numara' olduğunu söyledi. Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung haberleri doğrulamadı da yalanlamadı da.

Açıklamasında yeni Air Force One'ın başkan ve personelini korumak için güvenlik önlemleriyle donatılmış 'son teknoloji ürünü bir uçak' olduğunu söyledi. CBS News'ın daha önceki haberlerine göre, ABD istihbaratı, Trump'a veya uçağına yönelik spesifik bir saldırı tehdidi konusunda uyarıda bulunmuştu.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

New York Times da gizli servisin NATO zirvesinden dönüşünde Trump'a uçağını değiştirme tavsiyesi yaptığını bildirmişti. Birçok gazeteci, bu haberlerle ilgili olarak yeminli ifade vermeye çağrıldı.

Adalet Bakanlığı daha sonra BBC'ye bilgi sızıntılarının 'yasadışı' olduğunu ve bunlarla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. ABD, Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Boeing 747-8 uçağını başkan için hazırlamak üzere aylar süren bir tadilat çalışmaları yaptı.

CBS News'a konuşan kaynaklara göre, eski Air Force One uçaklarında gelen füzeleri etkisiz hale getirmek için lazer teknolojisi bulunuyor. Katar uçağının hangi sistemlere sahip olduğu ise belirsiz.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CBS News'a yaptığı açıklamada, 'Yeni Air Force One, Başkanın seyahatleri için tamamen güvenli, ancak sonbaharda yaklaşık bir ay sürecek ek iyileştirmeler yapılacak' dedi.