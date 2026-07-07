ABD Başkanı Donald Trump bugün öğleden sonra Ankara’ya geliyor. ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit töreninin ardından Trump ve Erdoğan görüşecek.

Zırhlı aracı ‘Canavar’ bir gün önce getirildi.

ZİYARET PLANINDA YOK

İki liderin görüşmesinde F-35 uçaklarının Türkiye’ye satışı Kaan uçaklarının motor tedariki, ve F-16’ların modernizasyonu konusu da bulunuyor. ABD yönetimi, Ankara’nın Rusya’dan S-400 Savunma sistemi alması ardından CAATSA yaptırımları uygulayarak F-35 satışına ambargo koymuştu.

Heyetlerin kalacağı otellerin çevresine barikat kuruldu.

Trump’ın Ankara ziyaretinde Beyaz Saray’dan açıklanan programda Anıtkabir ziyareti yer almadı ancak programın değişebileceği bildirildi. Türkiye’ya gelen tüm ABD Başkanları Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktılar ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladılar. Eisenhower, George H. W. Bush, Bill Clinton, oğul Bush ve Barack Obama da Anıtkabir’i ziyaret eden başkanlar arasında. Trump’ın ziyaretinin iptalinde ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Türkiye’de monarşi sistemi” akıllara geldi.

NATO Liderleri Çalışma Oturumu’na da katılacak olan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye’deki geçici yönetimin lideri Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Meloni’ye sataştı

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaşadığı gerilimi sosyal medya platformu Truth Social’a taşıdı. 80 yaşındaki Trump, 49 yaşındaki Meloni ile montajlanmış bir fotoğrafını paylaşarak İtalya Başbakanı hakkında “uzaklaştırma kararı gerekiyor” ifadesini kullandı. İki lider arasındaki gerilim, Trump’ın geçtiğimiz hafta Meloni’nin son G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için “tekrar tekrar” talepte bulunduğunu ve adeta “yalvardığını” iddia etmesiyle başladı.