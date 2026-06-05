Washington’dan Wisconsin’e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘HİÇBİR ZAMAN SEVMEDİM’

Bolton’ın hiçbir zaman iyi bir danışman olmadığını savunan Trump, onu göreve belirli bir amaç için kısa süreli olarak getirdiğini söyledi. Eski danışmanını hedef almaya devam eden Trump, “John Bolton'ı hiçbir zaman sevmedim” dedi ve onun zeki biri olmadığını ileri sürdü.

‘HER ZAMAN İNSANLARI ÖLDÜRMEK İSTİYORDU’

Bolton’ın “şahin” görüşlere sahip olduğunu dile getiren Trump, “O, her zaman insanları öldürmek ve savaş çıkarmak istiyordu” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

‘BEDELİNİ ÖDEDİ’

Eski danışmanın görevden ayrıldıktan sonra gizli bilgileri elinde tutarak dürüst davranmadığını iddia eden Trump, bunun “bedelini ödediğini” belirtti.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Öte yandan John Bolton’a yönelik “gizli bilgi” davasına ilişkin süreç de devam ediyor. 2018-2019 yılları arasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton’a, Ekim 2025’te gizli bilgileri usulsüz şekilde kullanma iddiasıyla 18 ayrı suçlama yöneltilmişti. Bolton'un suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

TRUMP ELEŞTİRİLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bolton, Trump’ın ilk başkanlık döneminde görev yapmış, sonrasında ise Trump’a yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Trump da birçok kez eski danışmanını hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.