ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin demode bir hale geldiğini belirttikten sonra Doha'daki ABD askeri üssünde yeni F-55 uçaklarını yapacaklarını duyurdu. F-35'lerin ise F-55 sistemiyle modernize edileceğini belirtti.

Lockheed Martin tarafından üretilen F-22 Raptor savaş uçağının modernize edilmiş versiyonu olan F-22 Super projesinin değerlendirildiğini de açıkladı.

Doha’da Boeing ve GE Aerospace yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Trump, “F-55 yapacağız ve eğer uygun fiyatı alırsak -uygun fiyatı almak zorundayız- iki motorlu olacak bir uçak yapacağız. Bu F-35’in süper bir güncellemesi olacak. Ardından F-22’yi de yapacağız” dedi.

F-22'LERE DE EL ATACAK

F-22 uçakları hakkında açıklama yapan Trump, “Bence dünyanın en güzel savaş uçağı F-22 ama F-22 Super yapacağız ve bu F-22'nin çok modern bir versiyonu olacak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, F-22’yi değiştirmesi beklenen F-47 için Boeing'e verilen sözleşmenin ardından geldi.

F-47, insansız hava araçlarıyla birlikte çalışan yeni nesil mürettebatlı bir savaş platformu olarak tasarlanıyor. Trump, “Bu projeyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

TÜRKİYE İSE 'F-35 İÇİN' FÜZE ALDI

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye toplam 304 milyon dolar değerinde uçak füzesi satışına onay verdi. İsrail medyası, bu satışı 'F-35'lere hazırlık' olarak değerlendirdi.

Middle East Eye ise Türkiye'nin "F-35'ler için F-16 alımını durdurduğunu" yazdı. NATO müttefikleri ticaret ve savunma iş birliğini güçlendirmeyi hedeflerken yapılan bu satış, hala ABD Kongresi’nin nihai onayını bekliyor.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun perşembe günü NATO dışişleri bakanları toplantısı için Türkiye’ye yaptığı ziyarette anlaşma kamuoyuna duyuruldu.

Rubio’nun ertesi gün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle bir ateşkes görüşmesi için temaslarda bulunması bekleniyor.