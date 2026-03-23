ABD ve İsrail’in müşterek İran’a karşı başlattığı savaşın bilançosu giderek büyüyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri kapatmasıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump gözünü Körfez’deki ortaklarına dikti. Prof. Dr. Doğu Ergil X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin İran’daki savaşın gidişatı için Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden büyük miktarda para istediğini gündeme taşıdı.





ŞANTAJ OYUNU



Ergilin’in BBC’ye dayandırdığı haberde, Trump, Körfez ülkelerinin savaşın devam etmesini istemesi durumunda 5 trilyon dolar, sona ermesi için ise 2,5 trilyon dolar talep ediyor. Trump’ın savaşı kaybedeceğini anladığı belirtilen haberde, zengin Körfez mütteőklerine “şantaj” tarzı yaklaşımlarda bulunacağı belirtiliyor. Körfez ülkelerinin, petrol gelirlerini ve turizmi mahveden bir savaş başlatması nedeniyle Trump’ı cezalandıracak bir planının olduğu iddia ediliyor. Plana göre ABD ekonomisine taahhüt edilen 1,2 trilyon dolar da dahil olmak üzere, küresel yatırımlardan trilyonlarca dolar geri çekilecek.