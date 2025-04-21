Trump'ın bağımsızlığı tartışılan Fed'i yeniden yapılandırma niyeti, yatırımcılarda güven kaybına yol açtı. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Trump ve ekibinin Powell’ı görevden alma yollarını araştırdığını açıkladı. Bu gelişme doların birçok para birimi karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Trump'ın kapsamlı gümrük vergileri ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik, küresel piyasaları olumsuz etkiledi ve dünyanın en büyük ekonomisinin görünümünü kararttı. Bu da yatırımcıların paralarını ABD varlıklarından çekmesiyle doların zayıflamasına neden oldu.

Doların düşüşünden öne çıkanlar:

İsviçre frangı karşısında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Euro, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 1,15 seviyesini aştı.

Japon yeni karşısında dolar yedi ayın dibine geriledi.

Sterlin, Avustralya ve Yeni Zelanda doları da yükselişe geçti.

Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesi olan 98.164’e kadar geriledi.