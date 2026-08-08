ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Haziran ayında Yüksek Mahkeme kararıyla engellenen girişimini yeniden başlatarak ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almayı değerlendiriyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, söz konusu hamlenin Yüksek Mahkeme kararı doğrultusunda prosedürler tamamlanarak tekrar gündeme alındığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN COOK'A MEKTUP

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino, Cook'a gönderdiği mektupta, "bir veya daha fazla konut kredisi sözleşmesinde yanlış beyanda bulunduğunuza inanmak için yeterli gerekçe olduğunu" ifade etti.

Söz konusu iddialar, Trump ve müttefiklerinin geçen yıl Cook'u merkez bankasından uzaklaştırmak için ilk kez ortaya attığı suçlamalarla aynı doğrultuda. Suçlamaları reddeden Cook, görevden alınma kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı. Federal mahkeme dava süreci devam ederken Trump'ın azil kararını durdurmuş, Yüksek Mahkeme de Haziran ayı sonlarında 4'e karşı 5 oyla bu kararı onamıştı.

YÜKSEK MAHKEME KARARI VE PROSEDÜR KOŞULU

Ancak Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, mahkeme kararının Trump'ın iddialar üzerinden Cook'u görevden alma girişimini tamamen engellemediğine dikkat çekmişti. Roberts, Cook'un Anayasa'dan doğan adil yargılanma haklarının korunması adına, yeni bir görevden alma sürecinin ek savunma ve bildirim prosedürleri gerektirdiğini kaydetmişti.

Scavino, gönderdiği mektubun "Yüksek Mahkeme'nin kararına uygun olarak" iletildiğini belirterek, Cook'a "yanlış beyanlarına ilişkin açıklamasını ve ilgili kanıtları" sunması için üç hafta süre tanıdı.

"SUÇLAMALAR GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ YİNE ASILSIZ"

Cook'un avukatı Abbe Lowell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iddialar, Başkan Trump'ın Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden almaya ve Fed'in bağımsızlığına müdahale etmeye çalıştığı bir yıl önce olduğu gibi bugün de tamamen asılsızdır" dedi.

Lowell açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başkan Trump bundan sonra ne yapmaya çalışırsa çalışsın, mevcut gerçekler ve Yüksek Mahkeme emsali ışığında şu husus çok nettir: Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un görevden alınması için geçerli bir hukuki sebep yoktur. Daha önce yaptığımız gibi, bu son bahaneye de karşı çıkacak; kendisinin konumunu ve Fed'in tarihi rolünü koruyacağız."

Fed ise Beyaz Saray'ın mektubu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

FED ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKILAR

Eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Cook'u görevden alma yönündeki ilk girişim, Trump'ın Fed'e gösterge faiz oranlarını düşürmesi yönünde yaptığı baskıları artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kredi belgelerine dayandırılan iddialar, Trump'a yakınlığıyla bilinen ve eleştirilerin hedefinde yer alan Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte tarafından ortaya atılmıştı. Pulte, benzer usulsüzlük suçlamalarıyla New York Başsavcısı Letitia James de dahil olmak üzere Trump'ın diğer siyasi rakiplerini de hedef almıştı.