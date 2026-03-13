ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü G7 liderleriyle gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde İran'ın "teslim olmak üzere" olduğunu iddia etti.



Axios'un haberine göre Trump, "Hepimizi tehdit eden bir kanserden sizi kurtardım" diyerek İran'a olan saldırıların başarılı olduğunu vurguladı.

Trump, Tahran'da savaşı sürdürebilecek hiçbir yetkilinin hayatta kalmadığını savunarak "Liderin kim olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden teslim olduklarını ilan edecek kimse yok" ifadesini kullandı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in dün yayınlanan mesajında ise dini lider savaşmaya devam etme sözü verdi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirtti.

Hamaney, devlet televizyonunda okunan mesajında "İranlı şehitlerin intikamını alacağını ve düşmanın savunmasız kaldığı yeni cepheler açacağını" duyurdu. Boğaz'ın kapalı kalması ise varil petrolü fiyatını yeniden 100 dolara çıkardı.

Diğer G7 liderleri Trump'a savaşı hızla bitirmesi ve boğazın güvenliğini sağlaması için baskı yaparken Trump ise durumun iyileştiğini ve ticari gemilerin yeniden sevkiyata başlaması gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde ise toplamda 16 ticari gemi İran tarafından vuruldu, petrol tesisleri hedef alındı.

ABD Enerji Bakanı Scott Bessent yakında gemilerin ABD/AB/İsrail koalisyon güçleri tarafından korunacağını söyledi ancak şu anda bu gemileri koruyacak güçlerinin olmadığını, ABD gemilerinin İran'ı vurmak için konuşlandığını da ekledi.