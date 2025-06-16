Kanada'nın ev sahipliğinde liderlerin bugünkü katılımıyla gerçekleşecek G7 Zirvesi'ne savaş damga vuracak. Ama liderlerin beklediği türden bir savaş değil bu.
Zirvenin öncelikli gündem maddeleri arasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş ve Donald Trump'ın ABD'nin ticaret ortaklarına karşı başlattığı gümrük vergisi savaşı yer alıyordu.
Ancak Alberta'daki Rocky Dağları'ndaki üç günlük buluşmanın odağı kaçınılmaz şekilde Orta Doğu olacak.
TASLAK METNE İMZA ATMADI
G7 Liderleri zirvesinde yayınlanacak taslak metnin detayları da basına yansıdı. Metinde "İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunuyor. İran nükleer silaha sahip olamayacak." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump taslak metne imza koymadı.