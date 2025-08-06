ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıkarken, basın mensuplarının sorularını oradan yanıtladı. Trump'ın çatıda restorasyonla ilgili bazı denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı, bir basın mensubunun "Sayın Başkan, orada ne yapıyorsunuz?" sorusuna "Biraz göz atıyorum" yanıtını verdi.

Donald Trump "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna da yanıt verirken "Füzeler... Nükleer füzeler..." ifadesini kullandı.

Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek verirken, partisinin bu eyalette beş Temsilciler Meclisi koltuğu daha kazanmaya "hakkı" olduğunu savundu.

ABD'de 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'taki seçim bölgesi haritalarını güncelleme tartışmaları sürerken, Başkan Trump'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

SANDALYE DURUMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Amerikan CNBS News kanalına konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin yapmaya çalıştığı seçim bölgesi güncelleme çalışmasını savunarak, gelecek yılki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin bu eyalette en az 5 ilave sandalyeye hak kazanması gerektiğini ileri sürdü.

Trump, Demokratların karşı çıktığı yeni düzenlemenin doğru bir adım olduğunu ve rakip partinin tamamen siyasi gerekçelerle buna karşı çıktığını söyledi.

Hem California hem de Texas'ta daha fazla Kongre koltuğuna sahip olmaları gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, "Texas'ta beş sandalye daha kazanma fırsatımız var. Parti olarak iyi durumdayız. Texas'ı kazandım, eyalet tarihindeki en yüksek oyu aldım ve şimdi beş sandalye daha kazanma hakkımız var" ifadelerini kullandı.

SEÇİM BÖLGESİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisi'nde beş sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.​​​​​​​

150 üyeli eyalet meclisinde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin mecliste hazır bulunması gerekiyor.

Demokratlar, mecliste azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 demokrat üye, eyaleti terk etti.