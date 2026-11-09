ABD'de bu hafta gerçekleştirilen ara seçimlerden sonra Donald Trump, seçim hezimeti hakkında sorular soran gazecilerin sorularından kaçtı.

1980'den bu yana her seçimde Cumhuriyetçi başkan adayını tercih eden Teksas gibi kritik kalelerde Demokrat Parti zafer elde ederken, Kansas 1932'den bu yana ilk kez Demokrat bir senatör seçti. Demokratlar ezici bir fark atarak Kongre'yi kazandı.

Cuma günü Florida'daki Beyaz Saray'dan ayrılırken yağmur altında şemsiyesiyle yürüyen 80 yaşındaki Donald Trump, gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.

İngiliz Sky News muhabirinin yönelttiği "Kaybeden olmak nasıl bir his Sayın Başkan?" sorusuna yanıt vermeyen Trump, muhabiri dikkate almadan arkasını dönerek uzaklaştı.

Normalde böyle sorulara hakaretler ve aşağılamalarla karşılık veren ABD Başkanı'nın soruya cevap vermeden uzaklaşması, dikkatlerden kaçmadı.

GAZETECİLERE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Trump yönetimi ve gazeteciler arasında yaşanan sürtüşmeler, hükümetinin ayrılmaz parçalarından biri haline geldi.

Trump, bu yıl MSNOW ve POLITICO Beyaz Saray muhabirlerinin Beyaz Saray yayın izinlerini iptal etmişti. Bu durum genel bir Beyaz Saray muhabiri boykotuna neden olmuştu. Boykot sonucu Trump kararından döndü ve muhabirlere izinlerini sağladı.

Trump, daha sonra golf sahaları hakkında soru soran Feinberg'e "Senin neyin var? Sen hasta bir insan mısın? Gerçekten seninle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum" diyerek tepki göstermişti.

Kısa bir süre önce de Reuters muhabiri Jacob Bogage'ın "seyahat etmekten bıktınız mı" sorusuna öfkelenen Trump, muhabir için "hasta" nitelemesi yapmış ve "Hayal edebiliyor musunuz, şu salağa bakın, şu adama bakın; tamamen formdan düşmüş" ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç hafta önce Oval Ofis'te The Independent muhabiri Andrew Feinberg'in hükümet dolandırıcılığını ifşa eden muhbirlere mali ödül verilmesi planına ilişkin sorusu üzerine Başkan Yardımcısı JD Vance bunu "temelde dürüst olmayan bir soru" olarak nitelendirmiş, ardından söze giren Trump muhabire "dikkatli ol" uyarısında bulunmuştu.

İLKLERİN SEÇİMİ

Seçim sonuçları aynı zamanda bir dizi tarihi ilke de sahne oldu. Seçmenler; ilk Amerikan yerlisi kadın vali Deb Haaland'ı, ilk siyahi kadın vali Keisha Lance Bottoms'ı, ilk Müslüman ABD senatörü Abdul El-Sayed'i ve ilk açık eşcinsel erkek ABD senatörü Chris Pappas'ı göreve getirdi.

Hükümetinin seçmenler tarafından açıkça reddedildiği seçim sürecinde çalkantılı aylar geçiren Cumhuriyetçi lider, sonuçların ardından muhalefet partisini övdü.

Fox News'e konuşan Trump, Cumhuriyetçi adayların "daha iyi yapacağını" düşündüğünü belirterek sonuçların kendisini "biraz şaşırttığını" kabul etti.

Trump, "Demokratlar iyi bir iş çıkardı. Sıkı mücadele ettiler" açıklamasında bulunurken, önüne gelecek "çılgınca" yasa tasarılarını ise geri çevireceğini bildirdi.